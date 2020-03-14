نائب محافظ مطروح تتفقد 5 مستشفيات وتتابع الخدمات الصحية للمرضى

تفقدت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، خلال جولة ميدانية عدد من المستشفيات في مدينة مرسى مطروح للاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وتابعت نائب المحافظ اليوم السبت، مستشفى الصدر والحميات ومطروح العام والنساء والتوليد والأطفال التخصصي، وانتظام طاقم الأطباء والممرضات بالنوبتجية لاستقبال أي حالات طارئة، وذلك من خلال تكليفات من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة للقطاع الصحي وجميع القطاعات الخدمية المختلفة للوقوف على الخدمات للمواطنين.

وزارت نائب محافظ مطروح العيادات الخارجية والاستقبال وأقسام العنايات المركزة في المستشفيات، وتابعت مدى الجاهزية لاستقبال أي حالات طارئة، كما زارت أحد الشباب المصابين في حادث وقع منذ يومين بمدينة النجيله، للاطمئنان على حالته الصحية.