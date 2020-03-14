إصابة نائب وزير الصحة في إيطاليا بفيروس كورونا

أعلن نائب وزير الصحة في إيطاليا، بيرباولو سيليري، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وقال إنه قام بعزل نفسه منذ اللحظات الأولى، وفقا لما ذكرته قناة "يورو نيوز" الإخبارية الأوروبية.

وأضاف سيليري، أنه يلتزم بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة، وعلى الرغم من أنه يعيش وزوجته وطفله في نفس المنزل إلا أنهم قاموا بتقسيم الغرف كجزء من الإجراءات الوقائية للحد من انتشار العدوى ومن إصابتهم بالفيروس.

وكانت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، أعلنت أمس الجمعة، إن عدد المصابين بالفيروس بلغ 17660 بينما وصل عدد الضحايا الى 1266، وقال رئيس الدفاع المدني أنجيلو بوريلي، في مؤتمر صحفي، إن "انتشار (كوفيد 19) يسير بوتيرة مماثلة لتلك التي تم تسجيلها في الأيام الأخيرة"، وفقا لما ذكرته وكالة "أكي" الإيطالية للأنباء.

وأوضح بوريلي، أن "هناك 14955 مصابا بالفيروس في إيطاليا، بزيادة بحاصل 2116 مقارنة بـ(أمس الأول الخميس)، في حين بلغ إجمالي عدد المصابين، بما يشمل الضحايا والمتعافين 17660، وذلك بمعدل تقدم يعادل اليوم 16.85%".

وأضاف بوريلي: "مرة أخرى، هناك 1266 ضحية، بزيادة بمجموع 250 عن (أمس الأول الخميس)، أما المتعافين، فقد بلغوا 1439، بزيادة بحاصل 181 مقارنة بـ24 ساعة خلت".

وتابع المسؤول الإيطالي قائلا: "هناك 1328 يخضعون العناية المركزة، أي 175 آخرين عن (أمس الأول الخميس)"، موضحا أن من بين 14955 مصابا إجمالياً، تم إدخال 7426 مريضاً إلى المستشفى لظهور الأعراض عليهم، بينما بقى 6201 في عزلة منزلية، لعدم حملهم أي أعراض.

وكانت الدنمارك أعلنت إغلاق حدودها البرية بدءا من ظهر اليوم، وفقا لما ذكرته قناة "يورو نيوز" الإخبارية الأوروبية.