فرج عامر: يطالب بوقف جميع الأنشطة والتدريبات الرياضية خصوصا السباحة

طالب المهندس فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان ورئيس نادي سموحة الرياضي، بتعليق كل الأنشطة الرياضية الجماعية والتدريبات، وخصوصا السباحة، في النوادي ومراكز الشباب، كإجراء احترازي مؤقت تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية بتعليق الدراسة أسبوعين، وتوجيه رئيس الوزراء بتعليق الأنشطة الجماعية الرياضية والتدريب الرياضي، حرصا على صحة المصريين.

وقال فرج عامر، في تصريحات لـ"الوطن"، إنه ملتزم بالقرار في نادي سموحة الذي يرأس مجلس إدارته، لأن "صحة المصرين هي الأهم خصوصا الشباب"، وتابع: "أبنائنا في النوادي والمدارس والجامعات يجب الحفاظ عليهم ووقف الأنشطة ضرورة لاجتياز الك المرحلة الصعبة والحد من أي فرصة لانتشار المرض والوقاية من فيروس كورونا"

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا، مساء اليوم، بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس بجميع أنحاء الجمهورية، لمدة أسبوعين اعتبارا من يوم غدٍ الأحد الموافق 15 مارس 2020، وذلك عقب اجتماع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وجَّه خلاله الرئيس بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية، ورفع درجة الاستعدادات والجاهزية، وتشديد الرقابة الصحية لأعلى المعايير على منافذ الدخول للبلاد، وذلك وفقًا لما ذكره السفير بسام راضي، مستشار رئيس الجمهورية والمتحدث باسم الرئاسة.