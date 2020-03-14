"تعليم كفرالشيخ": حملات لغلق سناتر الدروس بالتنسيق مع المحليات

قالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنه جارٍ تنفيذ حملات مكثفة بالتنسيق مع الوحدات المحلية، لغلق سناتر الدروس الخصوصية، عقب قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين.

وأضافت كشك، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أنه سيجرى تشكيل حملات بكل المراكز والمدن وفقاً لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، وستكون حملاتنا مدعومة بقوات من الشرطة في كل المراكز، وسنركز على السناتر التي أمامها ازدحام واعداد كبيرة، خاصة عقب قرار وزير التربية والتعليم، أنه سيجري تحديد المناهج التي سيؤدي فيها طلاب بعض المراحل امتحاناتهم.