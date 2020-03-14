طارق شوقي: خطة تعطيل الدراسة ستُستكمل خارج المدرسة

قال الدكتور طارق شوقي وزير التعليم والتعليم الفني، إن إجراء تعطيل الدراسة لمدة أسبوعين بداية من غد الأحد، لن يكون مفيدًا إلا إذا أُستكمل خارج المدرسة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء و3 وزراء آخرين بمقر الحكومة: "أوقفنا الدراسة لمنع الاختلاط، ولا بد أن يحرص أولياء الأمور على عدم خروج الأبناء إلى أماكن فيها تجمعات، وإلا لن تنجح الخطة".

وتابع: "سنستغل هذه الفترة في إصلاح ما أفسدته العاصفة في المنشآت التعليمية، ثم تعقيمها حتى نستفيد من هذه الفترة الزمنية".

وأردف، أنه سيجرى إبلاغ المعلمين والإداريين بالمطلوب منهم خلال 48 ساعة المطلوب منهم مثل التسجيل أون لاين ووضع الامتحانات.