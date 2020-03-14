صحة النواب: تعليق الدراسة يمنع تحول المدارس والجامعات لبؤر وباء

أشادت النائبة ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بقرار رئيس الجمهورية بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين، مشيرة إلى أن هذا يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا الخطير، والتي يستوجب معاونة من جميع الجهات للمحافظة على حياة المواطنين.

وأوضحت عبد الحليم، في بيان لها، الاجراء ضرورة حتى لا تتحول المدارس والجامعات وما تشهدانه من تجمعات كثيفة إلى بؤر لانتقال المرض ومن ثم عند إصابة أي طالب فستنتشر العدوى بين الطلاب، الأمر الذي تداركته الحكومة وسعت لتأمين حياة الطلاب وتعليق الدراسة بشكل مؤقت لحين التأكد من نظافة المدارس والجامعات.

وأضافت أن إجراءات الدولة لمواجهة الفيروس صارمة والدولة قادمة في محاصرته والعمل على تقليل انتشاره ومنع أي تجمعات من الممكن أن تكون السبب في انتشاره.