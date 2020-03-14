عاجل.. إصابة خافيير سولانا بفيروس "كورونا المستجد"

أصيب مسؤول السياسة الخارجية السابق للاتحاد الأوروبي، الأمين العام الأسبق لحلف شمال الأطلسي "الناتو" خافيير سولانا، 77 عاما، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية في نبأ عاجل، مساء اليوم.

واكد مصدر قريب منه لوكالة الانباء الفرنسية "فرانس برس"، اليوم: "تبين أنه مصاب لكنه في حال مستقرة"، فيما كتب سولانا على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أنا في طور التعافي" وذلك ردا على سؤال احد مستخدمي الموقع، وفقا لما ذكرته صحيفة "الإمارات اليوم" على موقعها الإلكتروني.

وذكرت صحيفة "أيه بي سي"، أن سولانا، الوزير السابق في الحكومات الاشتراكية الإسبانية برئاسة فيليبي جونزاليس بين 1982 و1995، موجود في أحد مستشفيات مدريد منذ الأربعاء. وتولى سولانا الأمانة العامة لحلف الأطلسي بين 1995 و1999 قبل أن يشغل لعشرة أعوام منصب المسؤول الأغلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي.