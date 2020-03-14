عاجل.. الدنمارك تعلن تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الدنماركية، تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية في نبأ عاجل، مساء اليوم، ولم تذكر الفقناة الإخبارية مزيدا من التفاصيل.

وكانت الدنمارك، اعلنت في وقت سابق، إغلاق حدودها البرية بدءا من ظهر اليوم بالكامل أمام الأجانب، هذا وقررت غلق حركة النقل الجوي والقطارات القادمة من خارج البلاد، وفقا لما ذكرته قناة "يورو نيوز" الإخبارية الأوروبية.

من جانبه، قال وزير العدل الدنماركي سورين بابي بولسن إن المواطنين الدنماركيين يسمح لهم بالعبور لكن الأجانب والسياح لن يسمح لهم بحال لم يكن لهم سبب للدخول إلى الدنمارك.