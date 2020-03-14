حريق يدمر محتويات شقة بالكامل في المنصورة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية اليوم، من السيطرة على حريق شب بشقه سكنية بعقار بمنطقة حسين بك بالمنصورة قبل امتداد النيران لباقي الشقق بالعقار.

تلقي اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، اخطارا يفيد بورود بلاغ بتصاعد الأدخنة

بأحد الشقق السكنية بمنطقة حسين بك بالمنصورة.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدني وسيارات الإطفاء لمكان البلاغ وتم السيطرة على الحريق قبل امتداده لباقى المبنى والمبانى المجاورة.

وتوجه عبد الهادى محمد عبده نائب رئيس حى غرب المنصورة، ونبيل أبو الفتوح مسئول الأزمات والكوارث بالحى تنفيذا لتعليمات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إلى مكان البلاغ.

وتبين أن العقار مكون من دور أرضى و4 أدوار علوية بشارع الحرمين من منطقة حسين بك وبمعاينة الواقعة تبين وجود حريق هائل بالشقة المتواجدة بالدور الأول العلوى بالعقار، والتهمت السنة النيران محتويات الشقة بالكامل، دون خسائر في الأرواح.

وكلفت مباحث أول المنصورة بكشف سبب الحريق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.