بعد تصريح رئيس الوزراء "مصر أمة شابة".. الإحصاء: 43.2% من السكان شباب

كشف تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن المجتمع المصري مجتمع فتي، حيث تشكل الفئة العمرية "أقل من 15 سنة" ثلث السكان، بنسبة 34.2%، بينما قُدِّرت نسبة السكان من كبار السن "65 سنة فأكثر" بـ3.9% فقط، وذلك طبقا لإحصاءات عام 2019.

جاء ذلك التقرير عقب تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بأن "مصر أمة شابة"، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع 4 وزراء بمقر الحكومة بالأمس، بشأن فيروس كورونا وتداعياته.

وأضاف التقرير أن نسبة سكان الحضر بلغت 42.7%، وسكان الريف 57.3% عام 2019، كما بلغ معدل الإعالة العمرية لإجمالي الجمهورية بلغ 61.5% في يناير 2019، بمعنى أن كل 100 فرد يعولون 61.5 فرد، كما ارتفعـت الكثافة السكانية الكلية من 71.5 نسمة/كم2 عام 2006، إلى 98.4 نسمة/كم2 عام 2019.

وأشار إلى انخفاض أعداد الوفيات في مصر بمعدلات طفيفة من 556 ألف فرد بمعدل 6.1 لكل ألف نسمة عام 2016 إلى 547 ألف نسمة بمعدل 5.7 لكل ألف نسمة عام 2017، بينما تلاحظ ارتفاع أعداد الوفيات عام 2018، إلى 560 ألف فرد، بمعدل 5.8 لكل ألف نسمة.

وأوضح أن معدل الزيادة الطبيعية لسكان مصر انخفض من 2.5% عام 2014، إلى 1.8% عام 2019.

وأشار إلى أن تقدير حجم قوة العمل من إجمالي السكان "15 سنة فأكثر" بلغ 28.866 مليون نسمة (22.843 مليون نسمة من الذكور، 6.023 مليون نسمة من الإناث) بنسبة مساهمة 43.3% (67.6% للذكور، 18.3% للإناث)، بينما بلغ معدل البطالة الإجمالي 9.9%، ويرتفع هذا المعدل بين الإناث ليصل إلى 21.4% مقابل 6.8% بين الذكور.

وكان عدد سكان مصر بلغ في 11 فبراير الماضي، 100 مليون نسمة، في الداخل.

وقال التقرير إن التعداد السكاني ارتفع من 72.8 مليون نسمة، وفقاً لتعداد عام 2006، إلى 94.8 مليون نسمة عام 2017، إلى 100 مليون مع بداية 2020.

وتعتبر محافظة القاهرة أكبر محافظات الجمهورية من حيث عدد السكان، حيث بلغ عدد سكانها 9.9 مليون نسمة، تليها محافظة الجيزة بـ8.9 مليون نسمة، طبقا لأحدث إحصاءات الساعة السكانية.