تعليق نهائي دوري الأكاديميات لكرة القدم بالقليوبية

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية بشكل رسمى تعليق الأنشطة الرياضية داخل المحافظة لمدة 15 يوما، تنفيذا لقرار رئيس الوزراء بتعليق الأنشطة بسبب فيروس كورونا المستجد.

ووجَّه الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، بضرورة نشر القرار والعمل به، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتعليق نهائي دوري الأكاديميات بالقليوبية، وكذلك نهائي دوري القليوبية لمراكز شباب القرى، والدورات الرياضية في كرة القدم داخل مراكز الشباب وأنشطة مراكز الشباب المختلفة لمدة 15 يوما.

وأشار الصبروط إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتعقيم كل المنشآت الشبابية والرياضية وذلك بالاتفاق مع مديرية الصحة بالقليوبية، وذلك كإجراء احترازي للوقاية من عدوى الأمراض التنفسية حفاظا على صحة العاملين والمترددين على الهيئات الشبابية والرياضية بالمحافظة.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد قررت تعليق كل الأنشطة الرياضة والشبابية بكل أنواعها وفى جميع المحافظات لمدة أسبوعين اعتباراً من غدٍ الأحد الموافق 15 مارس 2020، مع التنسيق مع اللجنة الأوليمبية المصرية والاتحادات الرياضية فيما يخص تدريبات المنتخبات القومية الجاري إعدادها لدورة الألعاب الأوليمبية المقبلة طوكيو 2020.

وأكد بيان الوزارة على التشديد والمتابعة الدقيقة لاتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية بما تتضمنه من استمرار تعقيم كل منشآتها واتخاذ كل الإجراءات الصحية المتبعة، على أن تسري تلك الإجراءات على كل القطاعات المرتبطة بالمجال الشبابي والرياضي ومنها الاتحادات الرياضية والأندية ومراكز الشباب والأكاديميات وكل الهيئات الشبابية والرياضية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير الشباب والرياضة مع ممثلي الجهات الرياضية المصرية والأفريقية وحضره كل من المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، والمهندس ياسر إدريس عضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية، وعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، والمهندس هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم.