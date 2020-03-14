فيديو يرصد مطامع تركيا وقطر في دول الساحل الإفريقي

مّثل قرار تركيا بإرسال آلاف المرتزقة إلى ليبيا خطرًا جديدًا على الساحل والصحراء في إفريقيا، حيث رصدت تقارير عديدة قيام مجموعات كبيرة من المرتزقة الذين نقلتهم تركيا من سوريا إلى ليبيا عبر إسطنبول، بالهروب نحو أوروبا وربما إلى منطقة الساحل حيث ينشط تنظيم داعش الإرهابي الذي يأمل في إقامة دولته غرب إفريقيا، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب".

وذكر التقرير، أن مندوب مصر الدائم في مجلس الأمن عبر خلال جلسه "إفريقيا والإرهاب" عن رفض مصر دور تركيا بدعم وتمويل الإرهابيين، حيث أكد دعم مصر لدول الساحل الإفريقي في مواجهة الإرهاب والتطرف، في الوقت نفسه يكافح الجيش الوطني الليبي في تأمين الحدود الليبية مع دول الساحل التي اتخذتها الجماعات الإرهابية معبرا لعملياتها في دول المنطقة.

وتشهد دول الساحل الإفريقي التي تضم بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد نشاطا لتركيا وقطر تحت شعار التعاون والدعم، واتهم الرئيس الإريتري تركيا بالسعي للتحكم في إفريقيا وفق أجندة تنظيم الإخوان المسلمين وبدعم مما أسماها "قوى الهيمنة العالمية".

وحذر تقرير سابق للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عام 2018 من قيام عناصر من تنظيم داعش وتنظيم أنصار الشريعة وتنظيم القاعدة بتشكيل خلايا إرهابية جديدة من ليبيا وخاصة الجنوب الغربي الذي يعتبر منفذا إلى دول الساحل.