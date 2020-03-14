البحرين: خروج 14 شخصا من الحجر الصحي بعد سلبية تحاليل كورونا

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم، خروج 14 حالة من الحجر الصحي الاحترازي، تضم 13 مواطنًا بحرينيًا وامرأة كورية، بعد استكمالهم فترة الحجر اللازمة لهم لمدة 14 يوما، وإجراء كافة الفحوصات المختبرية للتأكد من سلامتهم وخلوهم من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، قبل خروجهم من الحجر الصحي الاحترازي، ليصل بذلك عدد الذين خرجوا من الحجر الصحي 139 شخصاً، بعد خروج 125 شخصاً في وقت سابق.

وأشارت الوزارة البحرينية، في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، إلى أن جميع الحالات الموجودة في مراكز الحجر الصحي الاحترازي، تجري متابعتها بصورة مستمرة تحت إشراف طاقم طبي متخصص، وتقديم الرعاية اللازمة لهم للتأكد من سلامتهم، مؤكدة حرصها على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مراكز الحجر الصحي الاحترازية، بحسب المعايير الدولية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية، ومتابعة تطبيق جميع الإجراءات المتبعة لاحتواء ومنع انتشار الفيروس في مملكة البحرين بما يحفظ صحة وسلامة الجميع.