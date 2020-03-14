جامعة سوهاج تؤجل امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني

قال الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، إن الجامعة بدأت رفع المقررات الدراسية الخاصة بكليات التربية والتجارة والآداب عبر المواقع الإلكترونية للكليات وكذلك موقع الجامعة، لافتًا إلى أنه سيتم رفع جميع المحاضرات مصورة بالفيديو عبر موقع "يويتيوب" على قناة الجامعة ومواقع الكليات.

وأوضح رئيس جامعة سوهاج لـ"الوطن"، تأجيل امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني حتى نهاية الأجازة، موضحًا أن المحاضرات الخاصة بالتجارب العملية (السكاشن والتجارب العملي)، سيتم إعطائها للطلاب بعد فترة الإجازة.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرر تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس بجميع أنحاء الجمهورية، لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم غدٍ الأحد الموافق 15 مارس 2020، وفقًا لما ذكره السفير بسام راضي مستشار رئيس الجمهورية والمتحدث باسم الرئاسة.

جاء ذلك عقب اجتماع الرئيس السيسي مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

كما وجه الرئيس السيسي بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.