المصرف المتحد يطلق حملة توعية فى فروعه بمخاطر "كورونا" وإجراءات الوقاية منه

أعلن المصرف المتحد عن تدشين حملة توعية تتضمن 18 إجراءً وقائياً احترازياً ضد فيروس كورونا المستحدث فى فروعة الـ64 التى تغطى جميع أنحاء الجمهورية، حرصاً على سلامة فريق العمل والعملاء بجميع أنحاء مصر. تتضمن حملة التوعية نشر حزمة من الإرشادات للتعريف بالفيروس وأعراضه، وطريقة انتشار العدوى، كذلك الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالمرض.

واستخدم المصرف وسائل الإعلام المباشرة وغير المباشرة، سواء مرئية عن طريق شبكة الشاشات الداخلية بالفروع، وأيضاً من خلال أكثر من 200 ماكينة صراف آلى منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، فضلاً عن موقع المصرف المتحد على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) وعلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، إضافة إلى وسائل الإعلام المقروءة من صحف ومجلات ومواقع إخبارية واقتصادية واجتماعية إلكترونية.

فوز طلاب "هندسة القاهرة" بالمراكز الأولى فى المسابقة الدولية للزراعة العمرانية الابتكارية برعاية المصرف المتحد تحت شعار: "تحضر للأخضر"

وتضمن الحملة 18 إجراء وقائياً، لتجنب الإصابة بالفيروس وهى: تجنب السفر خاصة البلاد المسجل بها إصابات، والمداومة على غسل اليدين جيداً بالماء والصابون والمواد المطهرة بنسب تركيز 70%، واستخدام المطهرات فى الأرضيات بنسب تركيز عالية، واستخدام المناديل الورقية عند السعال والالتزام بتغطية الأنف والفم لمرة واحدة، عدم ملامسة العينين والأنف والفم باليد قدر المستطاع، تطهير الأسطح والأدوات المستخدمة بشكل منتظم، بجانب ارتداء الكمامات فى أماكن التجمعات، الحرص على اتباع العادات الصحية بالتوازن الغذائى والنشاط البدنى وأخذ قسط كاف من النوم والإكثار من الفواكة والخضراوات الطازجة والسوائل، تجنب التعامل المباشر مع الحيوانات، وتجنب الاحتكاك بالمصابين، المحافظة على النظافة العامة، مراجعة الطبيب عند الإصابة بالإنفلونزا، خصوصاً حال ظهور بعض الأعراض التى قد تتشابه مع الفيروس، الإبلاغ فوراً عن أى اشتباه لظهور أى حالة تتشابه بها الأعراض مع الفيروس، العائدون من خارج البلاد خصوصاً من رحلات الحج والعمرة يجب فحصهم قبل اختلاطهم بالمخالطين، البقاء فى المنزل طول فترة المرض. كما شددت الحملة على ضرورة تناول الأدوية التى تعمل على خفض حرارة المصاب، وكذلك التى تعمل على تسكين الألم مع استشارة الطبيب، وتجنب الوجود فى الأماكن المزدحمة، واستخدام سجادة خاصة عند الصلاة بالمساجد، فضلاً عن التوعية بالإعلان عن موقع وحدة وزارة الصحة والسكان والمخصص لفيروس كورونا www.care.gov.eg وأيضاً رقم الخط الساخن 105 لوزارة الصحة.

وفى سياق مختلف، فاز طلاب جامعة القاهرة، كلية الهندسة، قسم الهندسة المعمارية بالجائزة الأولى والجائزة الثانية فى المسابقة الدولية الابتكارية للزراعة العمرانية بالمدن (Urban Farm 2020) التى أقيم نهائى المنافسة فى معرض نوفلا فارم بإيطاليا فى الفترة من 19-20 فبراير الماضى، وذلك تحت شعار «اتحضر للأخضر» برعاية المصرف المتحد. وحصل الفريق المصرى، الذى يضم ياسمينا عبدالرازق، شريفة الهجان، محمد شهوان، على المركز الأول فى تصميم وتطوير مصنع للكيماويات مهجور بمدينة جاليرا قرب مدينة بولونيا، بالإضافة إلى الجائزة الأولى للمسابقة الدولية الابتكارية للزراعة العمرانية بالمدن. وكانت الجائزة الثانية للمسابقة من نصيب مريم شحاتة، سلمى أبوغنيمة، سهيلة طنطاوى، مريم عليان، وندا إبراهيم على تصميمهم وتطوير موقع لانوفيو للإسعافات المهجور بروما إيطاليا وكذلك المركز الأول، لتتحول تلك المواقع إلى مبان ذكية منتجة ومستدامة باستخدام حلول معمارية وذكية وزراعية ابتكارية تساهم فى نمو المدينة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة اقتصادياً، اجتماعياً وبيئاً وثقافياً. كما فازت فرق مصرية من جامعة القاهرة، كلية الهندسة، قسم الهندسة المعمارية بالمركزين الثانى والرابع لتطوير موقع مدينة جاليرا قرب مدينة بولونيا، والمركز الثانى لتطوير موقع نبين - مدينة لونجييربين بالنرويج.

وقالت نيفين كشميرى، نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال بالمصرف المتحد، إن المصرف المتحد يؤمن بأهمية دور المؤسسات الاقتصادية فى دعم الباحثين من الشباب المصرى المتميز للمشاركة فى المحافل الدولية وكذلك دعم مؤسسات التعليم العالى، ويأتى ذلك انطلاقاً من رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030، وأضافت أن البنوك محلياً وعالمياً تبدى اهتماماً كبيراً بالبحث العلمى لأهميته فى التنمية المستدامة وتدعيم وتأهيل وبناء قدرات الشباب الباحثين المصريين بالجامعات والمراكز البحثية، ما يساهم فى خلق كوادر بالمعايير والقيم المجتمعية والبيئية.