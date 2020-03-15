شراكة بين البنك الأهلى و"صبور" وهيئة المجتمعات العمرانية لتطوير مشروع "KEEVA"

وقع كل من البنك الأهلى وشركة الأهلى (صبور للتنمية العقارية)، وهيئة المجتمعات العمرانية اتفاقية تعاون مشترك، بهدف تنفيذ مشروع «KEEVA» بمدينة السادس من أكتوبر.

وقال المهندس حسين صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى - صبور، إن التعاون يهدف إلى إطلاق مشروع الشركة الجديد «KEEVA»، الذى يأتى فى إطار مساعى الشركة لتطوير عدد من المشروعات بالمناطق الجديدة الواعدة فى مصر، ضمن خطة الشركة لتوسيع محفظة أعمالها وإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة بالمناطق الجديدة، تماشياً مع رؤية الدولة لتوسيع الرقعة السكانية والامتداد العمرانى. وأكد صبور أن الشراكة مع الحكومة والقطاع المصرفى فى مجال التنمية العقارية سيكون له أثر إيجابى ومنفعة كبيرة لكل من الحكومة والقطاع الخاص، حيث إن إقامة مثل هذه المشروعات المهمة تعمل على توفير مجتمعات سكنية مناسبة لمعيشة المواطن المصرى.

وأشار إلى أن شركة الأهلى - صبور حرصت على مدى سنوات عديدة على العمل فى تنمية مشروعات سكنية ضخمة بأهم المناطق الاستراتيجية فى مصر، من أجل تقديم نموذج تنموى حقيقى يوفر سبل الحياة الأفضل لقاطنيها، عبر اندماج المكون السكنى مع المكونات التجارية والخدمية والترفيهية.

من جانبه، أكد شريف رياض، رئيس مجموعة الائتمان المصرفى للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلى المصرى، أن الاتفاقية تتيح توقيع عقد حساب وسيط «ESCROW» بين البنك الأهلى وشركة الأهلى صبور بخصوص مشروع «KEEVA»، وأشار إلى أن البنك الأهلى يسعى بصورة مستمرة إلى تطوير وتحديث خدماته ومنتجاته بما يتناسب مع احتياجات العملاء، وأكد حرص البنك بشكل دائم على أن يكون شريكاً دائماً فى نجاح كل الأعمال والمشروعات القومية، خاصة التى لها تأثير إيجابى على حياة المواطن، والتى تتيح توفير فرص عمل جديدة خاصة للشباب، بما يخدم الخطط التنموية للدولة.

وأعرب المهندس أحمد صبور عن سعادته الكبيرة بإطلاق مشروع «KEEVA» بموقع متميز بمدينة السادس من أكتوبر، فهو يطل على محور وطريق وصلة دهشور الجنوبية على مساحة 144 فداناً، وباستثمارات تقدر بـ5 مليارات جنيه، ويتم تنفيذه على 4 مراحل وبعدد وحدات سكنية تصل إلى 1.138 وحدة، وأوضح أن الوحدات تتباين ما بين شقق سكنية وتاون هاوس وفيلات مستقلة بتصميم وطراز معمارى يجمع بين العراقة والمعاصرة، ومن المتوقع البدء فى تسليمه النصف الثانى من عام 2023.

وأشار إلى أن المشروع يقدم نموذجاً مختلفاً للمشروعات السكنية الضخمة التى تعكس رؤية الشركة فى تقديم منتج عقارى، تتوافر به كل عناصر الاستقرار، ويتكامل به المكون السكنى مع المكونات التجارية والخدمية والترفيهية، وأوضح أنه تم تصميم المبانى لتكون على ارتفاعات منخفضة مكونة من دور أرضى إلى جانب دورين علويين فقط، وتطل كل الوحدات بالكامل على مجموعة من المناظر الطبيعية، كما تم تخصيص 18% من مساحة المشروع للبصمة البنائية، فى حين تشغل المساحات الخضراء والمفتوحة والحدائق والبحيرات الشاسعة وأماكن الترفيه والطرق 82% من المشروع، ما يجعل من المشروع نموذجاً حضارياً يوفر لقاطنيه الهدوء والراحة والأمان.

وأضاف الدكتور مازن حسن عبده، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، أن المشروع يعد واحداً من المشروعات العقارية الهامة والضخمة من بين عدة مشروعات سيتم تطويرها بالشراكة فيما بين الهيئة وشركات القطاع الخاص، كجزء من مساعى الدولة للتعاون فيما بين القطاعين العام والخاص بالقطاع العقارى، وذلك لما تمثله هذه الخطوة من أهمية كبيرة فى دفع عجلة التنمية وإعادة الثقة بين القطاعين، ورفع كفاءة السوق وزيادة المنافسة بين الشركات.

وأشار إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية تستهدف من مشروعات الشراكة مع شركات التطوير العقارى الخاصة تحريك القطاع، وإتاحة فرص استثمارية جديدة تساهم فى رفع معدلات التنمية وتعظيم حجم الاستثمارات الموجهة إلى القطاع العقارى، وأكد أنه بموجب عقد الشراكة تحصل الهيئة على نسبة 40.5% من المشروع فى حين تبلغ نسبة الأهلى - صبور 59.5% من المشروع.