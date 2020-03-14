أسعار الذهب تنخفض أكثر من 15 جنيها.. عيار 21 يسجل 682 جنيها

شهدت أسعار الذهب حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض خلال الأيام الماضية، الأمر الذي جعل الكثير من المقبلين على شراء المعدن الأصفر في حيرة بين الشراء أو العدول عنه.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم، والتي سجلت تراجعًا كبيرًا مقارنة بالتعاملات التي وردت صباح اليوم.

أسعار الذهب

سجلت أسعار الذهب انخفاضًا كبيرا بنهاية التعاملات، اليوم السبت، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 777 و779 جنيها، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 680 و682 جنيها، بينما تباين سعر جرام الذهب عيار 18 بين 583 و585 جنيها، وذلك مقارنة بأسعار تعاملات صباح اليوم.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 5 آلاف و456 جنيه.