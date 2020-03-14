انطلاق حملات لغلق السناتر بالتنسيق مع المحليات والشرطة بكفر الشيخ

انطلقت حملات بالتوازي في كل مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، قبل قليل، لإغلاق سناتر الدروس الخصوصية مدعومة بقوات من الشرطة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والوحدات المحلية، حيث يترأس كل مدير إدارة تعليمية الحملة بالتنسيق مع كل رئيس مركز ومدينة ومأمور مركز الشرطة ورئيس المباحث، وذلك عقب قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتعليق الدراسة بكل المدارس والجامعات لمدة أسبوعين، في إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وقال مصدر مسؤول بمحافظة كفر الشيخ، إن الحملات انطلقت بالتوازي في كل مدن المحافظة وفقاً لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، وتقودها الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، داخل العاصمة.

وكانت وكيل وزارة التعليم بالمحافظة، أكدت لـ"الوطن"، أنه جار تنفيذ حملات مكثفة بالتنسيق مع الوحدات المحلية، لغلق سناتر الدروس الخصوصية، عقب قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين.

وأوضحت أنه سيجرى تشكيل حملات بكل المراكز والمدن وفقاً لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، وستكون حملاتنا مدعومة بقوات من الشرطة في كل المراكز، وسنركز على السناتر التي أمامها ازدحام وأعداد كبيرة، خاصة عقب قرار وزير التربية والتعليم، أنه سيجرى تحديد المناهج الذي سيؤدي فيها طلاب بعض المراحل امتحاناتهم.