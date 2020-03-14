موسكو تجري 95 ألف فحص طبي للكشف عن فيروس "كورونا المستجد"

أعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة وحماية المستهلك، اليوم، أن مختبراتها أجرت حتى تاريخه أكثر من 95 ألف فحص طبي للكشف عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في روسيا.

وذكرت الهيئة - في بيان نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية - أن مختبرات الهيئة أجرت حتى أمس الجمعة، أكثر من 95 ألف فحص واختبار للكشف عن الإصابة بالفيروس داخل الأراضي الروسية.

وأشارت الهيئة الروسية، إلى أن أنظمة الاختبار تعتمد على الطريقة الوراثية الجزيئية للبحث عن التفاعل المتسلسل البلمري "بي سي آر" PCR، مشددة على أن أجهزة الفحص الروسية تتمتع بحساسية عالية، مما يتيح الكشف حتى عن نسخ وحيدة من الفيروسات، وأوضحت الهيئة الروسية، أن نتائج التحليل تصدر في غضون ساعتين إلى أربع ساعات.

وكان مقر العمليات الخاص بمكافحة الفيروس، في روسيا، قد أعلن -في وقت سابق اليوم، ارتفاع عدد المصابين بعدوى الفيروس خلال الساعات الـ24 الأخيرة من 14 إلى 59 شخصا.