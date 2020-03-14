الاتصالات: البنية التحتية للإنترنت جاهزة للدراسة أونلاين

قالت مصادر بوزارة الاتصالات، إن البنية التحتية للإنترنت في مصر جاهزة وقادرة على تقديم كافة الدروس لطلاب المدارس "أونلاين"، بعد تداعيات فيروس كورونا.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن مصر احتلت المركز الثالث أفريقيًّا خلال شهر يناير الماضي، في متوسط سرعة الإنترنت الأرضي، والـ89 عالميًّا من أصل 176 دولة، حيث تقدمت مصر في يناير 8 مراكز عالميًّا دفعة واحدة عن ترتيب شهر ديسمبر 2019، لتسجل 28.78 ميجابايت، وهو ما يؤكد جاهزيتنا لتقديم خدمات التعليم إلكترونياً جيد.

واوضت المصادر، أن متوسط سرعة الإنترنت الأرضي فى مصر خلال يوليو 2018، كان يصل إلى 5.7 ميجابايت، وقامت الشركة المصرية للاتصالات باستثمار نحو 1.8 مليار دولار خلال 18 شهرًا في تحديث شبكة بنيتها التحتية ورفع كفاءة خدمات الإنترنت المقدَّمة للعملاء، مما انعكس على تقديم إنترنت بجودة عالية.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرر تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس بجميع أنحاء الجمهورية، لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم غدٍ الأحد الموافق 15 مارس 2020، وفقًا لما ذكره السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة.

جاء ذلك عقب اجتماع الرئيس السيسي، مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

كما وجه الرئيس السيسي بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة، وما تتضمنه من إجراءات احترازية.