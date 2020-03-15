"الكبسولة" يكشف تفاصيل لقاء أفراد التنظيم الإرهابي مع ياسين أقطاي

قالت الإعلامية أماني الخياط إن الخلاف التركي مع أفراد تنظيم الإخوان الإرهابي، يرجع لقضية تجنيس هذه العناصر بالجنسية التركية، واختيار الأسماء في القائمة التي سيقبلها الأتراك أو يرفضونها.

وكشفت "الخياط" خلال برنامجها "الكبسولة"، المذاع على شاشة قناة "extra news"، تفاصيل لقاء قادة الإرهاب الهاربين في تركيا مع ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، موضحة أن الجالسين في اللقاء هم الإرهابي أحمد عبده، مدير قناة "الشرق" الإخوانية، وكان يرأس قناة "مصر الآن" والتي كانت أحد أبواق جماعة الإخوان.

وأوضحت أنه حضر اللقاء أيضا محمدين برغوت، وأحمد عطوان، والذي كان أحد أعضاء الحزب الوطني ويعمل حاليا مذيعا في قناة "الشرق"، والمذيع وليد الهواري وقطب العربي، وأشرف البلقيني، إضافة إلى حمزة زوبع وعادل راشد، عضو مجلس النواب إبان حكم الإخوان وكان المنسق بين الإخوان والهاربين في تركيا، وسمير الوسيمي، وحسن العشري وحمدي حطيبة.

وأشارت إلى أن اللقاء عبارة عن حفل بمناسبة تجنيسهم بالجنسية التركية، كما كرموا ياسين أقطاي وحمزة زوبع، لافتة إلى أن عدد المجنسين وصل لـ12 إرهابيا، وهذه ليست المجموعة الأولى التي يتم تجنيسها ولكن تم تجنيس مجموعة ضمت حوالي 17 إرهابيا من أولاد قيادات الجماعة الإرهابية.

وأكدت "الخياط" أنه تم تجنيس مجموعة أخرى ضمت معتز مطر وحمزة زوبع ومحمد ناصر وأيمن نور وحسام الشوربجي ومدحت الحداد ومحمد البشلاوي وأيمن عبدالغني ويحيى حامد وسيف الدين عبدالفتاح وياسر العمدة.