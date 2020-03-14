عاجل.. السودان يغلق المدارس والجامعات لمدة شهر بسبب المخاوف من كورونا

ناقش مجلس الوزراء السوداني المصغر في اجتماع طارئ اليوم توصيات اللجنة التنسيقية العليا للتصدي لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذكرت وكالة الانباء السودانية الرسمية "سونا"، اليوم، انه بناء عليه فقد أصدر القرارات التالية: توجيه الجهات الأمنية بدعم وزارة الصحة لتنفيذ إجراءات الحجر الصحي بمراكز العزل والإيواء لعزل وفحص المخالطين الرافضين الخضوع للإجراءات المحجرية

وأضافت القرارات، "الاستفادة من المستشفيات العسكرية بالمركز و الولايات كمراكز للإيواء ولتقديم الخدمات العلاجية"، مشيرة إلى إغلاق رياض الأطفال والمدارس السودانية والأجنبية والخلاوي والمعاهد الدينية بجميع المراحل لمدة شهر، ووقف المهرجانات والمعسكرات وفصول التقوية.

وقرر المجلس، تأجيل إمتحانات شهادة الأساس في الولايات التي لم تجرى فيها لموعد يحدد لاحقا، موضحا أنه سيكون امتحان الشهادة السودانية في موعده ما لم يصدر قرار آخر، وقرر مجلس الوزراء المصغر، إغلاق جميع الجامعات والكليات والمعاهد العليا ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة والأجنبية لمدة شهر

مجلس الوزراء السوداني المصغر: منع التجمعات العامة في الأفراح

وقرر المجلس، اتخاذ إجراءات وضوابط صحية إضافية بالسجون ومراكز الإصلاح، وقال إنه على الوزارات و الوحدات الحكومية والخاصة اتخاذ التدابير الكفيلة بتقليص الازدحام في مواقع العمل، فيما تم منع التجمعات العامة في الأفراح والمناسبات العامة.