محافظ الإسكندرية: عندنا كم كبير جدا من السناتر مقدرش أحدده أو أحصره

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن مديرية الأمن، قد قامت بالنزول في حملات على مستوى 18 قسما على مستوى المحافظة لإغلاق السناتر التعليمية: "فيه حملات على جميع السناتر، وعندنا كم كبير جدا مقدرش أحدده أو أحصره".

وأضاف "الشريف"، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "التاسعة"، والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع على الفضائية المصرية الأولي، أن الصفحة الرسمية للمحافظة عبر صفحتها بـ"فيس بوك" طالبت المواطنين بالإبلاغ عن السناتر التعليمية حتى يتم إغلاقها بالتعاون مع إبلاغات المواطنين، موضحا أن المحافظة تقوم بنشر الوعي المجتمعي عبر توحيد الجهود ونشر الوعي الوقائي: "بدأت أنزل حملات على جميع محلات الألعاب الإلكترونية اللي بتجمع الشباب للتوعية".

وأكد أنه على المواطنين منع أولادهم من التردد على تلك المحال والسناتر خوفا على صحتهم وحتى لا يصابوا بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم نشر دروس للطلبة عبر القناة الأقليمية الخاصة بمحافظة الإسكندرية: "وكيل وزارة التربية والتعليم هيراجع المحتوى، وسيتم نشره على القناة الخامسة الخاصة بالإسكندرية، وهنعمل الدروس دي مدة ساعتين يوميا".

وتابع: "أي سنتر هيفتح هنقفله تاني ونعمل إجراءات قانونية ومحضر ونعرضه على النيابة، والأمور لا تحتمل التساهل، ودي إجراءات احترازية لا يمكن التساهل فيها".