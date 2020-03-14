البهاما ترفض السماح لعبارة سياحية بالرسو في موانيها بسبب كورونا

رفضت السلطات في جزر البهاما الواقعة في المحيط الأطلسي شمالي كوبا وهسبانيولا، اليوم السماح لعبارة سياحية، تحمل خمس أشخاص مصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" بالرسو فى موانيها.

وذكرت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية أن وزارة النقل في البهاما أوضحت، في بيان، أنها لن تسمح للعبارة "أم.إس. بريمار" بالرسو في موانيها، كما أنها لن تسمح لأي من ركابها بالنزول أو دخول البلاد، موضحة، أن سلطات البهاما ستقوم - مع ذلك - بتزويد العبارة بالمساعدات الانسانية.

وكانت السلطات الأوكرانية، أعلنت في وقت سابق، اليوم، أنها ستجلي مواطنيها من إيطاليا على وجه السرعة قبل أن تغلق كييف حدودها أمام الأجانب لمنع انتشار الفيروس، وذكر موقع "كيف بوست" الإلكتروني الأوكراني أنه في اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليوم، ناقش الوزراء اللوجستيات لإخلاء الأوكرانيين من إيطاليا، التي هي حتى الآن أكثر الدول الأوروبية تضررا.

وأشار مجلس الوزراء في بيان، إلى أنه كلف وزارة البنية التحتية، ووزارة الصحة ووزارة الخارجية، ووزارة الداخلية بالتعاون معًا، مضيفا: "أوكرانيا يجب أن تضمن الإجلاء العاجل للمواطنين الأوكرانيين من منطقة تفشي الفيروس في إيطاليا".

وأشار الموقع الأوكراني، إلى أنه ليس من الواضح عدد الأوكرانيين الذين تهدف الحكومة إلى إخلائهم، ولكن ما ورد من بيان مجلس الوزراء أوضح أن المسؤولين الأوكرانيين سيعطون الأولوية لإجلاء المواطنين من المناطق الأكثر تضرراً في شمال إيطاليا.

وقالت شركة الطيران الأوكرانية - على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" - إن الخطوط الجوية الأوكرانية ستطلق رحلات إضافية على طرقها المعتادة لإعادة المواطنين الأوكرانيين من الخارج حيث في 17 مارس الجاري، سيتوقف السفر الجوي التجاري من وإلى أوكرانيا.