وزيرة الصحة تطالب المصريين بالتعامل مع فيروس كورونا على محمل الجدية

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن مصر سجلت 110 إصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حتى الآن، مشيرة إلى أن 85% من الحالات المصابة بالفيروس في العالم تتماثل الشفاء بسبب قوة جهاز المناعة، موضحة في الوقت ذاته أن 90% من الإصابات بالمرض جاءت نتيجة المخالطة بالمصابين.

وأشادت "زايد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعليق الدراسة بمختلف مدارس الجمهورية لمدة أسبوعين بداية من الغد، حيث ذكرت أن هذا الإجراء يُعد حماية للشعب المصري.

وأكدت وزيرة الصحة والسكان، أنه يجب أن يتخذ المصريون الموضوع بشكل جاد حيث إن الفيروس أمر بسيط ويمكن تفاديه بالالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشيه، كما أن الوزارة تقوم بعمل تقييم دوري بشأن فيروس كورونا وبناء عليه يتخذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، مؤكدة أن العامل الأهم في مواجهة المرض هو المواطن نفسه.

وتابعت الوزيرة: "على المواطن أن يهتم بإجراءات بسيطة للغاية أولها النظافة الشخصية وغسل اليدين وعدم التواجد في تجمعات أو أماكن مغلقة بها عدد كبير من المواطنين"، مناشدة المواطنين بضرورة إيجاد تهوية مناسبة في الأماكن المغلقة والعمل، والاهتمام بكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وتقليل المخالطة بهم، والنظافة الشخصية، وتفادي التجمعات.