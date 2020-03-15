معيط: تدبير الـ100 مليار جنيه لمواجهة كورونا من احتياطات الموازنة

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية لـ"الوطن"، إنه سيعقد مؤتمرا صحفيا صباح اليوم الأحد، لإعلان تفاصيل القرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس السبت.

وأكد معيط أن الوزارة لديها دائما مجنبات احتياطية بالموازنة العامة للدولة لتدبير 100 مليار جنيه لمواجهة الأزمات الطارئة التي تعصف بالبلاد، ومنها الكوارث الطبيعية، وقطعا مواجهة فيروس كورونا بخطة شاملة تعد أحد الأمور الطارئة التي يجب مواجهتها.

وأضاف وزير المالية أنه سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل في مؤتمر صباح اليوم.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد وجه بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل خطة شاملة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

كما وجه الرئيس بزيادة حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بأجر من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه سنوياً، بالإضافة إلى استحداث شريحة ضريبية منخفضة بقيمة 2.5% لأصحاب الدخول التي تقل عن 35 ألف جنيه سنوياً، وبما يسهم في زيادة الدخل الشهري للمواطنين الأقل دخلاً.