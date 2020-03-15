محافظ الغربية: 9 منازل تضررت بسبب الأمطار.. وبلكونة سقطت على رأس مواطن

قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إنه بفضل الله تم تجاوز أزمة الطقس السيئ باقتدار، والفضل يعود بعد الله إلى تكاتف كل الجهات الموجودة داخل المحافظة سواء المحليات أو الحماية المدنية أو المرور وشركة المياه والصرف الصحي وكذلك الشركات الخاصة ورجال الأعمال، "الكل تكاتف للعبور من الأزمة، الموجة كانت شديدة جدًا، الأمطار الغزيرة أدت إلى تراكم كميات كبيرة من المياه في الشوارع".

وأضاف "رحمي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي خالد أبوبكر، على شاشة "ON E"، أن ما كان يهمه هو أن تظل الطرق السريعة مفتوحة، وبالفعل لم يحدث أي عطل في أي شارع رئيسي مفتوح سوى نفقين في مدينة طنطا، مؤكدًا أن موجه الطقس السيئ لم تسفر عن أي وفيات، بل تسببت فقط في إصابة أربع أفراد، ثلاثة منهم خرجوا من المستشفى وشخص ما زال متواجدا في المستشفى يتلقى العلاج، "وقع عليه بلكونه".

وأشار محافظ الغربية، إلى أنه تم إزالة آثار الطقس السيئ من الشوارع في المدن، ولكن ما زالت هناك مياه متراكمة في بعض القرى، "فيه بيوت وقعت كلها كانت قديمة وغير مأهولة بالسكان، وتم توفير مساكن الأوقاف في مدينة طنطا والسنطة، وتعويض الأهالي من خلال وزارة التضامن الاجتماعي التي قدمت دعما لبعض الِأسر المتضررة من سوء الطقس".

وتابع: "عدد البيوت التي تضررت في اليوم الأول من الطقس السيئ كان 5، وزاد لـ9، بدون خسائر في الأرواح، ولكن كانت هناك إصابات بسيطة فقط".