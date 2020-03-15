على جمعة عن فيروس كورونا: الرسول أمرنا بالحجر الصحي

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية سابقًا، إن الرسول عليه الصلاة والسلام، السلام أمر بالحجر الصحي أثناء انتشار مرض الطاعون، حيث نهى رسول الله عن الخروج من الأرض التي وقع بها الطاعون أو الدخول فيها، موضحًا أن التصنيف الوبائي لبعض الفيروسات أو الأمراض قد تكون شديدة وقد تكون بسيطة.

وأضاف "جمعة"، خلال حواره في برنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، على شاشة "CBC"، أن الإيدز والسارس أمراض خطيرة، بينما خطورة فيروس كورونا تكمن في كونه طفرة من السارس، "يعني هو سارس بس اتولد منه فيروس جديد، زي مثلا دودة القز لما تتحول فراشة"، موضحًا أن الدولة متكاتفة لمنع انتشار الفيروس، وتعليق المدارس قرار استباقي جيد.

وأشار مفتى الجمهورية سابقًا، إلى أن المصافحة سُنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن الرسول قال "لا ضرر ولا ضرار"، فيما قاطعه الإعلامي عمرو خليل: "كل يوم سبت وأنا بستقبل فضيلة الشيخ علي جمعة في البرنامج لازم أسلم عليه وأقبل يده، النهاردة هو رفض إني أعمل كده عشان المصافحة في تلك الأوقات ضرر".