"مكافحة التدخين" تطالب بمنع الشيشة بالمقاهي والكافيهات لمكافحة كورونا

طالب الدكتور عصام مغازي رئيس جمعية مكافحة التدخين وأمراض الصدر، الجهات المعنية بإصدار قرار بمنع تقديم الشيشة في المقاهي والمطاعم لخطورتها وارتباطها بفيروس كورونا.

وجاء نص الخطاب كالتالي: "جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر بالقاهرة من الجمعيات الرائدة في مجال العمل الطبي والاجتماعي في مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر منذ إنشائها عام 1966 (مشهرة برقم 76 لسنة 1966)، وتثمن الجمعية عاليًا قرار بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)".

وناشدت جمعية مكافحة التدخين، في بيانها، بإصدار قرار بمنع تقديم الشيشة فى المقاهي والمطاعم، تطبيقًا لما نشرته الصفحة الرسمية لمنظمة الصحة العالمية في مصر، من تحذيرات جديدة من فيروس كورونا، جاءت كالآتي:

- "مرض كوفيد-19" هو مرض معدي يصيب الجهاز التنفسي وينتقل عن طريق الرذاذ الذي يخرج من الفم أو الأنف أو ملامسة الأسطح الملوثة به.

- تعتبر الشيشة بيئة صالحة لانتشار الفيروس، حيث إن كل جزء فيها يعد مصدرًا للعدوى.

وتابعت جمعية مكافحة التدخين، "لا شك أن تبادل الشيشة بين الأفراد على المقاهي وفي البيوت يتسبب في نقل الدرن والكورونا والأنفلونزا، وإن تم تغيير المبسم، لأن الفيروس موجود في باقي أجزاء الشيشة".

وضربت جمعية مكافحة التدخين مثالًا بالعديد من الدول التي اتخذت عدة قرارات احترازية، وهي: السعودية والكويت وتونس والعراق واليمن والإمارات وعمان، داعية إلى عدم التأخر في اتخاذ "هذا القرار الحيوي لمواحهة انتشار الفيروس".