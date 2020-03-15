تسجيل أول إصابة بكورونا في الكونغو الديمقراطية وأول وفاة بسلوفينيا

أعلنت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لتصبح الدولة الإفريقية الـ25 التي وصل إليها هذه السلالة.

وأوضحت حكومة الكونغو، أن الإصابة سجلت لدى رجل (50 عاما)، عاد إلى البلاد من باريس في الأول من مارس الجاري، مشيرة إلى أنه يرقد الآن، في حالة مستقرة وجرى عزل زوجته وابنته، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية، في وقت سابق، اليوم.

وفي سلوفينيا، أعلنت السلطات في وقت سابق، اليوم، وفاة أول ضحية جراء إصابتها بالفيروس، وقال وزير الصحة في سلوفينيا توماش جانتار، إن "البلاد سجلت أول حالة وفاة بفيروس كورونا"، موضحا أن الضحية رجل مسن كان يعاني من مرض مزمن.

وأضاف جانتار "نسعى إلى الحد من انتشار عدوى فيروس كورونا ونفرض قيودا على اختلاط مجموعات كبيرة في كل المناطق؛ وهذه القرارات ضرورية نظرا لقربنا من السيناريو الذي نراه في إيطاليا المجاورة".

وكانت حكومة سلوفينيا أعلنت، في وقت سابق، أن عدد حالات الإصابة بكورونا بلغ 181 ارتفاعا من 141 حالة أمس الأول الجمعة، مشيرة إلى أن 3 حالات‭‭ ‬‬لا تزال تخضع للرعاية الفائقة، فيما قررت الحكومة إغلاق وسائل النقل العام اعتبارا من يوم غد الاثنين.