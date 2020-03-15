إغلاق جميع الأضرحة والمزارات الدينية لمدة أسبوعين

قررت وزارة الأوقاف بالتنسيق مع مشيخة الأزهر، ومشيخة الطرق الصوفية، إغلاق الأضرحة والمساجد، لمدة أسبوعين، بالتزامن مع تعليق الدراسة.

وقالت وزارة الأوقاف، إنه في إطار حرص المؤسسات الدينية بمصر على الصالح العام، وجهت بقصر عمل المساجد على الصلاة وخطبة الجمعة فقط ومنع أي تجمعات غير ضرورية بالمساجد وملحقاتها ودور المناسبات التابعة لها.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالتنسيق والتشاور مع الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والشيخ عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، قررت الأوقاف غلق جميع الأضرحة طوال فترة تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات، نظرًا لكثرة المترددين على زيارة الأضرحة وبخاصة في المساجد الكبرى، ولا سيما أن كثيرين ممن يترددون عليها يأتون من محافظات مختلفة ومناطق مختلفة.

وأكدت الأوقاف على فتح جميع المساجد في أوقات الصلاة، وعلى قيام الإدارات الهندسية بعمل الصيانة اللازمة لهذه الأضرحة خلال تلك الفترة.