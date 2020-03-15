عزل 300 جندي أمريكي بعد عودتهم من أفغانستان لمنع تفشي كورونا

ذكر موقع "يو إس إن" الاخباري الأمريكي، اليوم، أنه تم عزل أكثر من 300 جندي أمريكي بعد عودتهم من أفغانستان وسط جهود متواصلة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، موضحا أن أكثر من 300 فرد من جنود المظلات يخضعون للحجر الصحي والعلاج الطبي في فورت براج في ولاية كارولينا الشمالية، بعدما انتهت مهمتهم في بعثة الدعم الحازم بقيادة الولايات المتحدة في أفغانستان.

ونقل الموقع عن قائد الفرقة 82 الأمريكية المحمولة جوا اللواء جيمس مينجوس قوله "إن أولويتي هي حماية الكتيبة وأسرهم ومجتمعنا ومنع انتشار الفيروس، ولهذا نتخذ خطوات استباقية".

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة العامة في أفغانستان وحيد الله ميار، قال في وقت سابق، اليوم، إنه تم تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليرتفع الإجمالي إلى 16 حالة.

ونقلت وكالة أنباء باجفاك الأفغانية عن وحيد الله إن السلطات الأفغانية، قامت بإغلاق كافة المؤسسات التعليمية على خلفية تفشي الفيروس.

فيما قال المتحدث باسم الرئاسة الأفغانية صديق صديقي، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إنه بناء على المقترح المشترك من جانب وزارات الصحة، التعليم، التعليم العالي، الإعلام، والثقافة ورئاسة الجمهورية، تم إغلاق كافة المؤسسات التعليمية العامة والخاصة.

وذكر مستشار الرئيس الأفغاني وحيد عمر، أن القرارات الرئاسية تتضمن مطالبة المواطنين بتجنب المناسبات والتجمعات التي تضم عددا كبيرا من الحاضرين لمنع تفشي الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية في 11 مارس الجاري، الفيروس، وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في آخر تحديث لها أكثر من 140 ألفا في نحو 130 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات أكثر من الخمسة آلاف، بينما عدد المتعافين بلغ 69 ألفا و645 حالة.