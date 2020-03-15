رجائي عطية يدلي بصوته في انتخابات المحامين: لا رقيب عليك أمام الصندوق

أدلى المحامي رجائي عطية، المرشح على منصب نقيب المحامين، بصوته في انتخابات النقابة، من مقر لجنته في محكمة عابدين.

وقال "عطية"، في كلمته: "أعزائي الزميلات والزملاء.. أنتم اليوم أمام الصندوق لا رقيب عليك إلا ضميرك الذي لا يستطيع أحد أن يشتريه".

وأضاف: "اعط صوتك إلى من تقدر أنه يحمل الأمانة لمصلحة المحاماة والنقابة بلا مآرب أو أغراض".

واختتم: "اختيار كل منا مردود إلينا.. إن فلحنا فقد عم الفلاح للنقابة والمحاماة".

وتشهد انتخابات نقابة المحامين منافسة بين 18 مرشحًا على منصب نقيب المحامين، أبرزهم سامح عاشور ورجائي عطية، فيما يتنافس على عضوية المجلس 194 مرشحًا ليختار المحامون 28 عضوًا للمجلس من بينهم 25 ممثلين لمحاكم الاستئناف و3 إدارات قانونية.

وتجرى الانتخابات على مستوى الجمهورية في لجان خاصة بصناديق الاقتراع بلغ عددها 467 لجنة، ففي النقابة العامة للمحامين، ومحكمة شمال القاهرة، ومحكمة مصر الجديدة 42 لجنة، وجنوب القاهرة 24 لجنة، والقاهرة الجديدة 21، وحلوان 15، شمال الجيزة 21، وجنوب الجيزة 36، شمال سيناء لجنة واحدة، وجنوب سيناء لجنتين، وفي بورسعيد 4 لجان، وبالإسماعيلية 4 أيضَا، وبالسويس 3، ودمياط 7، وجنوب القليوبية 15، وشمال القليوبية 9 لجان، والمنوفية 16، وطنطا 11، والمحلة الكبرى 9 لجان، وشمال الشرقية 11، وجنوب الشرقية 16، وبكفر الشيخ 14، وشمال الدقهلية 8، وجنوب الدقهلية 16، وشمال البحيرة 14، وجنوب البحيرة 10، وشرق الإسكندرية 30، وغرب الإسكندرية 12، ومرسى مطروح لجنة واحدة.

وفي نقابات الصعيد، الفيوم 7 لجان، وبني سويف 11، والمنيا 15، والوادي الجديد لجنتان، وشمال أسيوط 7، وجنوب أسيوط 10، وسوهاج 14، وقنا 12، والأقصر 5، وأسوان 6، والبحر الأحمر 4 لجان.