إنفوجراف.. "الوزراء" يفند 10 فوارق بين "كورونا" و"الإنفلونزا"

فنَّد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، 10 فروق رئيسية بين الإصابة بالإنفلونزا العادية، وفيروس كورونا المستجد، أبرزها عدم وجود آلام في العضلات للمصابين بـ"كورونا"، مقارنة بوجودها في مصابي "الإنفلونزا".

وأضاف المركز، في إنفو جراف صادر عنه صباح اليوم، أن المصابين بـ"كورونا" يكون لديهم صداع شديد ومستمر، مقابل صداع خفيف لـ"الإنفلونزا"، مشيراً إلى أن المصابين بالفيروس المستجد يعانون من ارتفاع شديد في درجة الحرارة، وهو الأمر الشائع بين 98% من حالاتها، مقارنة بارتفاع في درجة الحرارة للحالات العادية.

وأشار إلى أن العطس والرشح هو أمر نادر الحدوث للمصابين بكورونا، كما أن 82% منهم يعانون من سعال جاف، وضيق وصعوبة في التنفس، كما لا يجد التهاب في الحلق، ومن الممكن أن يحدث فيه التهاب رئوي للحالات المتأخرة، أما القشعريرة فهي نادرة الحدوث، و44% من المصابين به يعانون من إرهاق شديد.

وأوضح أن المصابين بالإنفلونزا العادية، يعانون من عطس ورشح متواصل لدى بعض الحالات، وسعال يصحبه بلغم، وضيق تنفس، والتهاب في الحلق، والالتهاب الرئوي الحاد والذي يحدث لكبار السن وذوي الأمراض المزمنة مثل السكري والربو وأمراض القلب.

وأشار إلى أن المصاب بـ"الانفلونزا العادية" يعاني من قشعريرة، وإرهاق خفيف، وآلام في العضلات.