بدء إصلاح تشققات محور 26 يوليو.. و"المرور" توضح الطرق البديلة

نسقت الإدارة العامة للمرور مع الجهات المعنية، ووضعت العلامات الإرشادية والمساعدات الفنية، وتواجدت بشكل مكثف أعلى محور 26 يوليو لإرشاد قائدي السيارات، نظرًا لوجود أعمال ترميم وإصلاح ورفع كفاءة؛ لحدوث تشققات وتأثير بالطبقة الأسفلتية في الاتجاهين بسبب سوء الاحوال الجوية على مدار الأيام الماضية.

وشرحت الإدارة الطرق البديلة، للقادم من ميدان لبنان اتجاه أكتوبر يسلك الدائري ثم طريق الواحات ومنه إلى اكتوبر والشيخ زايد، وبالنسبة للقادم من أكتوبر اتجاه ميدان لبنان يسلك الدائري؛ لتخفيف الكثافات وإعطاء الجهات المعنية لإصلاح الطريق وعودة الحركة المرورية لطبيعتها.

وتهيب الادارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعلميات رجال المرور، حفاظًا على سلامتهم.