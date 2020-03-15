غلق 25 "سنتر تعليمي" في 4 أحياء بالجيزة

شنت محافظة الجيزة، عدد من الحملات، لغلق السناتر التعليمية، لحماية المواطنين والوقاية من فيروس كورونا، تطبيقا لقرار رئيس مجلس الوزراء، بغلق المراكز التعليمية، وسناتر الدروس الخصوصية.

وأكد محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، شن حملات لغلق مراكز السناتر التعليمية، وتقرير يومي بمعدلات الغلق، حفاظاً على سلامة الطلاب، لافتا إلى أنه جرى غلق 25 سنتر تعليمي حتى الآن، بأحياء الدقي والعمرانية والهرم والطالبية، وجار تكثيف الحملات لغلق باقي المراكز التعليمية.

وشدد راشد، على رؤساء الأحياء والمراكز، بمتابعة تعليق العمل في الحضانات لمدة أسبوعين، كإجراء إحترازي ضمن الإجراءات التي تقوم بها الدولة لمواجهة ڤيروس كورونا، إضافه إلى تعليق العمل بجميع دور المناسبات، التابعة لوزارة الأوقاف بالمحافظة، وحظر إقامة العزاء أو عقد القران بالمساجد.