مقتل 4 مسلحين في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن الهندية في كشمير

أعلنت السلطات الهندية مقتل 4 مسلحين في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن في مقاطعة أنانتناج بالشطر الهندي من إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان، وذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية، اليوم، أن قوات الأمن داهمت مقر المسلحين بمقاطعة أنانتناج بناء على معلومات بلغتهم بوجود "إرهابيين" يتحصنون بالمنطقة، فيما جرى تبادل لإطلاق النار بين الجانبين، وقامت السلطات بتطويق المنطقة.

جدير بالذكر، أن إقليم كشمير متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه ليصبح هناك شطران، أحدهما هندى باسم ولاية "جامو وكشمير"، وآخر باكستاني باسم "آزاد جامو وكشمير".