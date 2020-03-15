سلطنة عمان تدعو لوقف الاستيراد والتصدير عبر المناولة اليدوية

دعت وزارة النقل العمانية، اليوم، أصحاب القوارب المفتوحة العاملة في سواحل محافظة مسندم إلى التوقف الفوري عن عمليات استيراد وتصدير البضائع عبر المناولة اليدوية في عرض البحر بينها وبين القوارب المفتوحة القادمة من إيران.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية - أن ذلك يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، كما ستقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بمتابعة تنفيذ هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على المخالفين، وفقا لما ذكرته وكالة انباء"الشرق الاوسط".

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور، أعلن في وقت سابق، اليوم، ان عدد الاصابات بالفيروس في البلاد بلغ حتى ظهر اليوم، 13 الفا و938 والمتوفين 724 والمتعافين 4 الاف و590 حالة.

وقال جهانبور في تصريحه الصحفي، اليو، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 1209 حالة جديدة للاصابة بالفيروس ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 13 الفا و 938 حالة لغاية الان، وفقا لما ذكرته وكالة إرنا" الإيرانية.

واضاف المتحدث الإيراني، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 4590 شخصا لغاية الان ولكن للاسف توفي 113 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 724 شخصا.