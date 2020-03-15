خالد منتصر: المتعافون من كورونا غير محصنين ضد الفيروس

تناول الدكتور خالد منتصر، التساؤال حول ما إذا كانت عدوى كورونا، تمنح الحصانة ولا تتكرر أم لا، قائلا: "ما زال معظم العلماء، يقولون وبشكل غير مؤكد حتى الآن، إن الإصابة بالفيروس التاجى، تؤدى إلى تطوير مناعة قصيرة المدى، على الأقل، لكن هل هى مناعة إلى الأبد وطوال العمر؟

وأشار منتصر، إلى أن عدد الحالات العالمية لفيروس كورونا الجديد، وصل إلى 136390 حالة، حيث يواصل الوباء انتشاره حول العالم، ومع ذلك، تظهر أحدث الأرقام أن 69623 شخصا، كثير منهم فى الصين، حيث نشأ الفيروس، قد تعافوا من المرض، فى حين أن معدل الإصابة مرة أخرى وارد، حيث يعتقد الخبراء، أن الإصابة بالفيروس مرة واحدة، لا تعني أنه لا يمكنك الإصابة به مرة أخرى.

وأضاف منتصر، خلال مقاله بجريدة "الوطن"، أن هناك سؤال يطرحه الكثيرون وهو: إذا تعافيت من الفيروس التاجى الجديد، هل سيمثل هذا حصانة لى على مدى الحياة مثل ما يحدث مع مرض الجديرى؟

وأشار إلى أنه حتى الآن، كان هناك أكثر من 5000 حالة وفاة بسبب الفيروسات التاجية على مستوى العالم، ومع ذلك، فإن معظم الأشخاص المصابين بفيروس Covid-19، يعانون من مرض خفيف ويتعافون، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، ووفقاً لـLi QinGyuan، مدير الوقاية من الالتهاب الرئوي، وعلاجه فى مستشفى الصداقة الصينية اليابانية فى بكين.

وأكمل: فإن الأشخاص المصابين بفيروس Covid-19 يطورون جسما مضادا للحماية، ولكن ليس من الواضح إلى متى تستمر الحماية، وصرح د. لى لموقع "يو إس إيه توداى": "لكن فى بعض الأفراد لا يمكن للجسم المضاد أن يدوم طويلاً"، "بالنسبة لكثير من المرضى الذين جرى شفاؤهم، هناك احتمال للانتكاس"، فى الأطفال، يُعتقد حاليا أن الفيروس يسبب تطور "مناعة قصيرة المدى على الأقل".

واستشهد خالد منتصر، بتصريح الدكتور بيتر جونج، أستاذ مساعد فى طب الأطفال فى كلية الطب بجامعة تكساس فى هيوستن، لـ"هافينجتون": "لا أحد يعرف على وجه اليقين، ولكن من المرجح أن يطور معظم الأطفال مناعة قصيرة المدى على الأقل للفيروس التاجى المحدد الذى يتسبب فى الإصابة بـCovid-19".

ويضيف: "ولكن مثلما يمكن أن تتحول الإنفلونزا، كذلك يمكن أن تتطور Covid-19، مما يجعل الفرد عرضة لاستعادة العدوى"، ومع ذلك، وفقاً للدكتور ستيفين جلوكمان، طبيب الأمراض المعدية فى Penn Medicine والمدير الطبى لـPenn Global Medicine، يبدو من المرجح أن الإصابة بالمرض تؤدى إلى مناعة فى معظم الأفراد كما هو موضح مع الآخرين فى الفيروسات التاجية.

وأوضح أن "الفيروسات التاجية ليست جديدة، لقد كانت موجودة منذ فترة طويلة، والعديد من الأنواع -وليس البشر فقط- تحصل عليها"، "لذا فنحن نعرف قدراً كبيراً من الفيروسات التاجية بشكل عام، بالنسبة للجزء الأكبر، الشعور أنه بمجرد إصابتك بفيروس تاجى محدد، فأنت محصن.. ليس لدينا ما يكفى من البيانات لقول ذلك مع هذا الفيروس التاجى، ولكن من المحتمل".

كما استشهد منتصر، بإحدى الدراسات، التي تقول إنه يمكن للأشخاص المصابين بعدوى خفيفة اختبار نتائج إيجابية للفيروس عن طريق مسحات الحلق، لأيام وحتى أسابيع، بعد مرضهم، لكن هذا لا يعنى أنه من غير الممكن الإصابة بالمرض مرة أخرى، خاصةً فى أولئك الذين يعانون من نقص المناعة، توضح مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أن الاستجابة المناعية لكوفيد 19 لم تُفهم بعد.

واستكمل خالد منتصر، إنه من غير المرجح أن تتم إعادة إصابة المرضى الذين يعانون من عدوى MERS-CoV بعد فترة وجيزة من شفائهم، ولكن من غير المعروف حتى الآن ما إذا كان سيتم ملاحظة حماية مناعية مماثلة للمرضى المصابين بـCovid-19»، فى حين أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لفهم ما إذا كان من الممكن أن يصاب الفرد مرة أخرى بالفيروسات التاجية الجديدة.

يوصي الخبراء أولئك الذين أصيبوا باتباع خطوات النظافة التى حددها مركز السيطرة على الأمراض، والتى تشمل الابتعاد عن الأشخاص المرضى، وغسل اليدين بشكل متكرر، وباتباع نفس النصائح والتحذيرات، وعدم التعامل بثقة أنهم محصنون.