إقبال متوسط على انتخابات المحامين في 26 لجنة بشمال وجنوب الدقهلية

شهدت لجان الاقتراع بنقابة المحامين في جنوب وشمال محافظة الدقهلية، اليوم، إقبالًا متوسطًا، في الانتخابات التي تجرى اليوم لاختيار نقيب عام المحامين ومجلس النقابة العامة والذي يتكون من 28 عضوًا، وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءً، تحت إشراف قضائي.

وتجرى الانتخابات داخل 18 لجنة بالمحاكم الجزئية لجنوب الدقهلية، و8 لجان بالمحاكم الجزئية لشمال الدقهلية، وسط منافسة قوية بين المرشحين الأبرز على مقعد النقيب وهما سامح عاشور، ورجائي عطية، مع دعوات لانتخاب أبناء المحافظة المرشحين علي مقاعد العضوية.

وتصدر المشهد داخل المحاكم أنصار المرشحين، الذين دعوا زملائهم بالإقبال على الانتخابات، من خلال توزيع الدعاية أمام اللجان، وفي قاعات المحاكم، وداخل الغرف الخاصة بالمحامين.

ويشترط لإدلاء العضو بصوته، أن يكون مسجلًا بكشوف الجمعية العمومية للمحامين، وحضوره شخصيًا مع إبراز كارنيه أنه من المحامين العاملين، إضافة إلى بطاقة الرقم القومي.

يُذكر أن انتخابات نقابة المحامين يتنافس فيها 18 مرشحًا على منصب النقيب، فيما يتنافس على عضوية المجلس 194، يختار منهم المحامون 28 عضوًا للمجلس من بينهم، 25 ممثلين لمحاكم الاستئناف، و3 إدارات قانونية.