العملات العربية ترتفع قرشا بنهاية التعاملات متأثرة بالدولار

ارتفع سعر بيع وشراء العملات العربية، "الريال السعودي والدرهم الإماراتي" مقابل الجنيه بقيمة قرش نهاية التعاملات اليومية، اليوم الأحد متأثرة بارتفاع الدولار، ليباع الريال السعودي بالبنك الأهلي المصري بـ4.20 جنيه مقابل 4.19 جنيه أمس.

فيما بيع الدرهم الإماراتي بـ4.29 جنيه مقابل 4.28 جنيه أمس.

وقال متعاملون إن هناك ارتباطا وثيقا بين العملات العربية والدولار، موضحين أن عملة أي بلد هي كأي سلعة يتم تحديدها وفق قوى العرض والطلب، بمعنى أنه إذا زاد الطلب على عملة من العملات، فإن ذلك يؤدي إلى رفع سعر صرف هذه العملة مقابل العملات الأخرى.

يشار إلى أن بنوك "بلوم، الأهلي المتحد، المصرف العربي الدولي، hsbc، قطر الوطني" الأكثر سعرا لشراء الريال السعودي بـ4.18 جنيه.

وكان الدولار ارتفع اليوم أمام الجنيه بقيمة 3 قروش.

فيما جاءت بنوك: "كريدي أجريكول، بلوم، الأهلي المتحد، مصرف أبو ظبي الإسلامي، قناة السويس، عودة، المصري لتنمية الصادرات، المصرف العربي الدولي، hsbc، قطر الوطني" الأعلى سعرًا لشراء الدرهم الإماراتي بـ4.27 جنيه.