مصدر بـ"مياه الشرب" يعلن المحافظات المتضررة من "عكارة النيل"

كشف مصدر بشركة مياه الشرب، أن أكثر المحافظات تضررا من عكارة مياة النيل هي محافظات بني سويف والمنيا والجيزة والقاهرة، موضحا أنه يتم التعامل مع الموقف من خلال المحطات وفق معدل العكارة، حيث يمكن التغلب عليه ومعالجته داخل المحطة، وحال زيادة نسبة العكارة بمعدل لا يمكن التعامل معه يتم إغلاق المحطة وفقا لرؤية المعمل بكل محطة.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ"الوطن"، أن أغلب المحطات عادت للعمل، مؤكدا أن سبب انقطاع مياه الشرب عن بعض المناطق حاليا يرجع إلى موجة الطقس السيئة وهطول أمطار غزيرة وصلت لحد السيول في بعض المحافظات، ما نتج عنه جرف كميات كبيرة من الطمي والرمال إلى مجرى نهر النيل، وزيادة نسبة العكارة أمام مآخذ بعض المحطات عن المعدلات الطبيعية، وبالتالي تم إيقاف بعض المحطات أو تخفيض الضغوط ببعضها الآخر، وفقا لإمكانية التعامل مع نسب العكارة، وقيام معامل المحطات برفع عينات بصفة دورية ومراقبة نوعية المياه أمام المآخذ للتأكد من سلامة ومأمونية المياه المنتجة من المحطات.

وأشار إلى أن جودة مياه الشرب المنتجة من المحطات يتم مراقبتها من خلال منظومة ضبط الجودة بداية من معامل المحطات ثم المعمل المركزي على مستوى الشركة، بالإضافة إلى المراقبة من خلال المعمل المرجعي بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ومعامل وزارة الصحة، للتأكد من جودة مياه الشرب حتى وصولها إلى المواطن.