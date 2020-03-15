الصحة السعودية تدعو المواطنين إلى وقف كافة التجمعات للوقاية من كورونا

دعت وزارة الصحة السعودية، كافة المواطنين والمقيمين في المملكة إلى وقف التجمعات بكافة أشكالها، حرصًا على سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "وفيد 19"، وقال المتحدث باسم الوزارة محمد العبد العالي - خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول مستجدات الفيروس في المملكة وفقًا لقناة "العربية" الإخبارية -"إنه تم شفاء 3 حالات من المصابين، في حين لا تزال 100 حالة حتى الآن في المستشفيات المتخصصة وجميعها في وضع جيد باستثناء واحدة".

وأضاف العالي: "أن 48 مصابًا من الذكور والبقية نساء، و54 من السعوديين والبقية من جنسيات مختلفة وأن أية حالة وفاة لم تسجل في المملكة"، مؤكدًا أن الخدمات الوقائية داخل المجتمع شملت تعليق العديد من الأنشطة.

وأكد المتحدث السعودي، ضرورة الالتزام بتوصيات الوزارة وهي البعد عن المصافحة والمداومة على غسل اليدين، بالإضافة إلى الابتعاد عن التجمعات ووقفها بكافة أشكالها، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالعزل الصحي الذاتي لكل قادم من خارج المملكة لمدة 14 يومًا على الأقل.

جدير بالذكر، أن السعودية قد أعلنت، في وقت سابق، وقف كافة الرحلات الدولية بشكل مؤقت لمدة أسبوعين، وتم إغلاق كافة الأماكن الترفيهية في المجمعات التجارية، وإيقاف جميع المناسبات الاجتماعية العامة.