الجزائر: الإبقاء على رحلتين بحريتين مع فرنسا لإجلاء المسافرين العالقين

أعلنت المؤسسة الوطنية الجزائرية للنقل البحري للمسافرين أنها ستبقي على الرحلات البحرية ما بين الجزائر وفرنسا المبرمجة ما بين يوم الأحد والأربعاء خلال الشهر الجاري؛ لإجلاء المسافرين الجزائريين من فرنسا.

وأوضحت المؤسسة - في بيان اليوم - أن الرحلات التي سيتم الإبقاء عليها، هي للسفينة "طارق بن زياد" (الجزائر - مرسيليا) المقررة غدًا الاثنين، و(مرسيليا - الجزائر) المقررة يوم 18 مارس الجاري، وسفينة "الجزائر 2" لرحلتي (وهران - مرسيليا) اليوم الأحد، و(مرسيليا - وهران)، بعد غد الثلاثاء.

وكانت مؤسسة النقل البحري للمسافرين قد أعلنت، أمس السبت، تعليق الرحلات البحرية بسبب الفيروس اعتبارا من يوم الخميس المقبل.