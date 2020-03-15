إقبال متوسط على انتخابات المحامين بالسويس

شهدت انتخابات النقابة العامة للمحامين في السويس، إقبالًا متوسطًا من المحامين قبل غلق باب التصويت بساعة.

وتجرى الانتخابات على منصب النقيب وعضوية المجلس بواقع 25 عضوًا ممثلين لمحاكم الاستئناف الثمانية في مصر، و3 أعضاء لمقاعد قطاع الاعمال والإدارات القانونية، ومقعد النقيب.

وتبلغ القوى التصويتية لمحامي السويس 1551 محاميًا، خصصت لهم النقابة 3 لجان، الأولى لمحامي دائرة السويس، والثانية لمحامي الأربعين، والأخيرة لدوائر فيصل والجناين وعتاقة، ومقارهم داخل مقر النقابة بشارع الجلاء في قاعة الأعضاء، ومعهد المحاماة والدور الأرضي.

ويخوض المنافسة على انتخابات المحامين 194 مرشحًا، بينهم 18 لمنصب النقيب، أبرزهم سامح عاشور النقيب الحالي، والمستشار رجائي عطية، ويتنافس 95 مرشحًا لعضوية مجلس النقابة، ومجدي سخا عضو المجلس وكيل النقابة العامة، وسعيد حسن نقيب المحامين في السويس، وذلك عن دائرة استئناف الإسماعيلية التي تمثل 8 أعضاء بمجلس النقابة.