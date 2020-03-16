حظك اليوم الاثنين 16-3-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

يعتمد علم الأبراج على ذكر الصفات والسمات الرئيسية الإيجابية منها والسلبية لكل شخص وفقًا لتاريخ ميلاده، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يعدك بحدث غير متوقع تستطيع أن تحقق من خلاله تقدما.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

اليوم أنت جاهز للمشاركة والتعامل بمثالية في علاقاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل، جوليا بطرس، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر يدعمك وقد تمر بمرحلة إيجابية وبناءة، فلتبادراليوم بلا تردد.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك ويساعدك ذلك على التواصل ببساطة وتحقق فوائد بما لديك من سحر وموهبة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور آمبر هيرد، ويوافق تاريخ ميلادها 22 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك يشوشك وعليك أن تتأني في توقيع أي أوراق ولا تغامر.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا لا تتسرع اليوم في اتخاذ قراراتك وخذ وقتك في التفكير.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء، الفنانة وفاء عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل ويجعلك ذلك تعطي مثالا يحتذى به في الإنجاز وتحمل المسؤولية.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الأصدقاء تمنحك سحرا وتألقا وتعدك بأوقات سعادة مع الأحباب والأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نهال عنبر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

قد تجد اليوم أن الأفلاك تدفعك نحو الإنجاز وتنمية الروابط مع الزملاء.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، يعدك القمر بالحب والعاطفة والصداقات الموفقة وتميل لإظهار مشاعرك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد النجمة العالمية ساندرا بولوك، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

ما زال القمر في مربع برجك وعليك أن ترى الخيط الرفيع بين الإصرار والعناد وتجنب التشنج.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

اليوم عليك أن تحاول التحكم في حساسيتك ولا تفترض سوء النية.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء جاك بلاك، ويوافق تاريخ ميلاده 28 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزل علاقات العمل يمنحك لباقة ويقظة ويدفعك اليوم للانفتاح والاستمتاع بوقتك وتلفت إليك الأنظار.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

تبدو أكثر استعدادا للاستماع للطرف الآخر وتستطيع أن تتفهم مشاعره وتساعده بإخلاص.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة حورية فرغلي، ويوافق تاريخ ميلادها 18 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني واليوم قد تكون هناك فرص للنجاح بشرط أن تراجع حساباتك وخطواتك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط؛ عطارد من اليوم في منزل الحب يساعدك على استخدام منطقا سليما يجعلك مقنعا، فقط لا تتسرع في إعطاء ردود.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان ماجد المهندس، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يدفعك اليوم للتقدم بجرأة وتفتن الآخرين بحديثك وسحرك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يجعلك ساحرا ومؤثرا وواثق الخطى.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة ميرفت أمين، ويوافق تاريخ ميلادها 24 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

تستطيع أن تحقق تقدما ما دمت تحافظ على السرية والكتمان.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يولد بداخلك رغبة في الابتعاد قليلا عمن حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي ريكى مارتن، ويوافق تاريخ ميلاده 24 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

تتيسر اليوم مسائل مهنية، اعتمد على ما لديك من روح تفاؤل ويقظة ذهنية.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط؛ القمر في منزل الأصدقاء يدفعك نحو أن تعيد اليوم أواصر علاقة أو توطد علاقة وتكسب صداقات.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة نبيلة عبيد، ويوافق تاريخ ميلادها 21 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر معاكس بمنزل العمل فلا تتسرع وقم بإعداد أسلحتك وعدتك قبل التحرك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

قد تنشغل اليوم بهموم ومع ذلك الوضع الفلكي يساعدك أن تحسن التصرف.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة سيرين عبدالنور، ويوافق تاريخ ميلادها 21 فبراير.