غلق باب التصويت بـ36 لجنة فرعية للمحامين بمحكمة أكتوبر

أغلقت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين الفرعية بمحكمة أكتوبر "جنوب الجيزة" باب التصويت في الخامسة مساء، حيث بدأ التصويت في التاسعة صباحا ومن المقرر أن يبدأ الفرز بعد قليل.

وتشرف اللجنة العامة بمحكمة أكتوبر تشرف على 36 لجنة فرعية تمتد من جنوب الجيزة وتشمل الصف العياط الحوامدية والبدرشين الى بولاق الدكرور ومدينة اكتوبر، كما يبلغ من لهم حق التصويت18 الفا و 109 ناخبا.

وقال المستشار عبد الرؤوف موسى، رئيس اللجنة القضاية العامة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين الفرعية بمحكمة أكتوبر، إن العملية الانتخابية لم تشهد أية خروقات أو مشاكل حتى غلق باب التصويت، كما لم تتلقى اللجنة أية شكاوى من المرشحين أو الناخبين.

وتابع رئيس اللجنة في تصريح خاص للوطن قائلا إنه بعد غلق باب التصويت في الخامسة مساء ستجرى عملية الفرز باللجنة الفرعية ثم يتم احضار النتائج بعد الفرز في اللجنة الفرعية الى اللجنة العامة ثم ترسل الى اللجنة العليا، موضحا أن الانتخابات تمت تحت اشراف قضائي لهيئة قضائية وهي النيابة الادارية وأن اللجنة العليا وكل لجنة فرعية يتراسها مستشار من النيابة الادارية على مستوى الجمهورية.

وشهدت انتخابات نقابة المحامين منافسة بين 18 مرشحا على منصب نقيب المحامين، أبرزهم سامح عاشور ورجائي عطية، فيما يتنافس على عضوية المجلس 194 مرشحا ليختار المحامون 28 عضوا للمجلس من بينهم ، 25 ممثلين لمحاكم الاستئناف و 3 إدارات قانونية.

كما أجريت الانتخابات على مستوى الجمهورية في لجان خاصة بصناديق الاقتراع بلغ عددها 467 لجنة، ففي النقابة العامة للمحامين، ومحكمة شمال القاهرة، ومحكمة مصر الجديدة 42 لجنة، وجنوب القاهرة 24 لجنة، والقاهرة الجديدة 21، وحلوان 15، شمال الجيزة 21، وجنوب الجيزة 36، شمال سيناء لجنة واحدة، وجنوب سيناء لجنتين، وفي بورسعيد 4 لجان، وبالإسماعيلية 4 أيضا، وبالسويس 3، ودمياط 7، وجنوب القليوبية 15، وشمال القليوبية 9 لجان، والمنوفية 16، وطنطا 11، والمحلة الكبرى 9 لجان، وشمال الشرقية 11، وجنوب الشرقية 16، وبكفر الشيخ 14، وشمال الدقهلية 8، وجنوب الدقهلية 16، وشمال البحيرة 14، وجنوب البحيرة 10، وشرق الإسكندرية 30، وغرب الإسكندرية 12، ومرسى مطروح لجنة واحدة.

وفي نقابات الصعيد، الفيوم 7 لجان، وبني سويف 11، والمنيا 15، والوادي الجديد لجنتان، وشمال أسيوط 7، وجنوب أسيوط 10، وسوهاج 14، وقنا 12، والأقصر 5، وأسوان 6، والبحر الأحمر 4 لجان.