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بسبب كورونا.. أسرة عبدالحليم حافظ تؤجل إحياء ذكرى رحيله الـ43

أسرة العندليب معتادة فتح شقته بمنطقة الزمالك لجمهوره ومحبيه

كتب:

خالد فرج
05:43 م | الأحد 15 مارس 2020
عبدالحليم حافظ

عبدالحليم حافظ

أعلن المطرب محمد شبانة، نجل شقيق الفنان الراحل عبدالحليم حافظ، عدم إقامة الذكري الـ43 لرحيل العندليب الأسمر، التي كان من المقرر إقامتها يوم 30 مارس الجاري، في موعدها، بسبب فيروس كورونا.

وكتب شبانة عبر صفحته الشخصية على فيس بوك: "لكل ظرف استثنائي قرار استثنائي، نعتذر كأسرة العندليب عن إقامة ذكرى العندليب في موعدها حرصاً على وطننا وشعبنا الغالي، وتؤجل لحين انتهاء الأزمة بإذن الله".

يذكر أن أسرة عبدالحليم حافظ، كانت معتادة على فتح شقة العندليب بمنطقة الزمالك لجمهوره ومحبيه في يوم ذكرى رحيله تنفيذاً لوصيته.

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