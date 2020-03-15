بسبب كورونا.. أسرة عبدالحليم حافظ تؤجل إحياء ذكرى رحيله الـ43

أعلن المطرب محمد شبانة، نجل شقيق الفنان الراحل عبدالحليم حافظ، عدم إقامة الذكري الـ43 لرحيل العندليب الأسمر، التي كان من المقرر إقامتها يوم 30 مارس الجاري، في موعدها، بسبب فيروس كورونا.

وكتب شبانة عبر صفحته الشخصية على فيس بوك: "لكل ظرف استثنائي قرار استثنائي، نعتذر كأسرة العندليب عن إقامة ذكرى العندليب في موعدها حرصاً على وطننا وشعبنا الغالي، وتؤجل لحين انتهاء الأزمة بإذن الله".

يذكر أن أسرة عبدالحليم حافظ، كانت معتادة على فتح شقة العندليب بمنطقة الزمالك لجمهوره ومحبيه في يوم ذكرى رحيله تنفيذاً لوصيته.