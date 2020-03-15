"الأعلى للإعلام" يحجب موقعين وينذر بإغلاق 6 صفحات بسبب كورونا

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في اجتماعه ظهر اليوم، حجب موقعين إخباريين لمدة 6 شهور لنقلهما أخباراً كاذبة حول فيروس كورونا، كما وجه إنذارا بإغلاق 6 صفحات شخصية على موقعي فيسبوك وتويتر، لتدوال أخبار كاذبة حول الفيروس.

وقرر المجلس، بحسب بيان صادر عنه، اتخاذ الإجراءات القانونية، ضد أصحاب عدد من الصفحات الشخصية، التي دأبت على نقل وترويج الشائعات.

وتابع: "يهيب المجلس بمستخدمي صفحات التواصل الاجتماعي عدم ترويج الأخبار الكاذبة التي تقوم صفحات مشبوهة ببثها، وتثير القلق لدى الرأي العام باستخدام معلومات كاذبة لا أساس لها من الصحة".

وأكمل: "ويؤكد المجلس أن السلطات المختصة المسؤولة عن مواجهة فيروس كورونا تتعامل بشفافية تامة، وتعلن بشكل لحظي عن أية أخبار خاصة بهذا الوباء وذلك عن طريق الموقع الرسمي لوزارة الصحة ومكتب منظمة الصحة العالمية في مصر ومؤتمرات مجلس الوزارء".

واستطرد: "يشيد المجلس بالدور الذي تقوم به وسائل الإعلام المختلفة في عرض خطورة الفيروس ووسائل الوقاية منه ونشر كل ما يتعلق بالشأن المصري دون تهويل أو تهوين وبشكل احترافي يقدم المعلومات الصحيحة التي يحتاجها المجتمع عن طريق الإستعانة بالشخصيات المؤهلة، ويثمن المجلس دور الهيئة الوطنية للإعلام في الترويج للقنوات التعليمية التي تبثها قنواتها باعتبارها بديلاً متميزاً ومجانياً يفيد الطلاب والعملية التعليمية".

واختتم بيانه، قائلا: "كما يحث المجلس وسائل الإعلام للتوسع في بث عناوين الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الجهات الحكومية المختلفة ومنها المرور والسجل المدني وهيئة الاستثمار وغيرها، للتسهيل على المواطنين في الحصول على الخدمات اللازمة لهم من المنازل".

وأعلن المجلس عن تلقيه شكاوى المواطنين من أية مواقع إعلامية أو صفحات شخصية على مواقع التواصـل الاجتماعي، بنشر أخباراً كاذبة وذلك على رقــم واتـس اب 01090004169.