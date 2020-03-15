أنهت 2019 بزيادة في الأرباح.. BMW تواجه عام جديدا غارقا بسبب كورونا

أنهت شركة "BMW AG" عام 2019 بزيادة في أرباح السيارات، من ارتفاع مبيعات السيارات الفاخرة حيث تواجه الشركة المصنعة الألمانية عامًا غارقًا في المخاوف بشأن تفشي الفيروس التاجي الذي يهدد بإغلاق سلاسل التوريد العالمية.

وارتفعت أرباح السيارات قبل الفوائد والضرائب 26% في الربع الرابع من العام الماضي إلى 1.83 مليار يورو (2.03 مليار دولار).

وصرحت الشركة بأن المبيعات في هذه الفترة وصلت إلى أعلى مستوياتها المسجلة لربع واحد لأنها باعت حصة أكبر من السيارات في فئة "الرفاهية العليا".

وبرغم علامات التعافي التي أظهرتها الشركة خلال النصف الثاني من العام الماضي، إلا أن الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري 2020 جلبت عقبة جديدة في شكل وباء فيروس كورونا، الذي أزعج الأسواق وأغلق المصانع وأدى إلى إلغاء الأحداث التجارية الرئيسية.

توقفت مبيعات السيارات في الصين، أكبر سوق منفردة لسيارات BMW ، فعليًا في أول أسبوعين من شهر فبراير، وسيعتمد أداء BMW لبقية العام على كيفية تعافي سوق السيارات الصينية.